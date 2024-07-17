Губернатор Флориды Десантис призвал вернуть Трампа в Белый дом

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Флориды Рон Десантис, который ранее баллотировался на пост кандидата в президенты от Республиканской партии, заявил, что пришло время "отправить (президента США - ИФ) Джо Байдена обратно в его подвал".

"Мои коллеги-республиканцы, давайте отправим Джо Байдена обратно в его подвал и вернем Дональда Трампа в Белый дом", - сказал Десантис, выступая на Национальном съезде Республиканской партии.

По его словам, "жизнь была более доступной, когда Дональд Трамп был президентом".

"Наша граница была в большей безопасности при администрации Трампа, и нашу страну уважали, когда Дональд Трамп был нашим главнокомандующим", - заявил губернатор Флориды.

Он отметил, что "Байден подвел нашу нацию".

"Как ветеран, я был потрясен, когда 13 наших военнослужащих погибли в Афганистане из-за невыполнения Джо Байденом своих служебных обязанностей. Как гражданин, как муж и как отец, я встревожен тем, что нынешний президент США не способен выполнять свои служебные обязанности", - подчеркнул Десантис.

Он добавил, что американцам нужен "главнокомандующий, который мог бы руководить 24 часа в сутки и семь дней в неделю".