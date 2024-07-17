Поиск

Губернатор Флориды Десантис призвал вернуть Трампа в Белый дом

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Флориды Рон Десантис, который ранее баллотировался на пост кандидата в президенты от Республиканской партии, заявил, что пришло время "отправить (президента США - ИФ) Джо Байдена обратно в его подвал".

"Мои коллеги-республиканцы, давайте отправим Джо Байдена обратно в его подвал и вернем Дональда Трампа в Белый дом", - сказал Десантис, выступая на Национальном съезде Республиканской партии.

По его словам, "жизнь была более доступной, когда Дональд Трамп был президентом".

"Наша граница была в большей безопасности при администрации Трампа, и нашу страну уважали, когда Дональд Трамп был нашим главнокомандующим", - заявил губернатор Флориды.

Он отметил, что "Байден подвел нашу нацию".

"Как ветеран, я был потрясен, когда 13 наших военнослужащих погибли в Афганистане из-за невыполнения Джо Байденом своих служебных обязанностей. Как гражданин, как муж и как отец, я встревожен тем, что нынешний президент США не способен выполнять свои служебные обязанности", - подчеркнул Десантис.

Он добавил, что американцам нужен "главнокомандующий, который мог бы руководить 24 часа в сутки и семь дней в неделю".

Джо Байден Белый дом Афганистан Трамп Десантис Республиканская партия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что санкционная политика США ухудшает их позицию в мире

Трамп заявил, что санкционная политика США ухудшает их позицию в мире
Обострение палестино-израильского конфликта

В ЦАХАЛ полагают, что операция в секторе Газа движется к концу

В ЦАХАЛ полагают, что операция в секторе Газа движется к концу

Макрон принял отставку правительства Атталя

Макрон принял отставку правительства Атталя

Комитет партии хочет утвердить Байдена кандидатом на пост президента уже в июле

Комитет партии хочет утвердить Байдена кандидатом на пост президента уже в июле

Пассажиропоток в аэропортах Грузии за I полугодие вырос до исторического максимума

Председателем Европейского парламента избрана мальтийка Роберта Метсола

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });