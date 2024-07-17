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Комитет Демпартии в начале августа хочет утвердить Байдена кандидатом в президенты

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Национальный комитет Демократической партии путем онлайн-голосования планирует выдвинуть кандидатуру президента США Джо Байдена на должность главы государства еще до старта партийного съезда, несмотря на возражения некоторых законодателей-однопартийцев, сообщает CNN.

"На встрече в пятницу для обсуждения работы съезда мы обсудим и возможность виртуального (онлайн - ИФ) голосования, которое завершится до очного съезда", - приводит телеканал выдержки из заявления, полученного по электронной почте.

"Виртуальное голосование не начнется до 1 августа", - подчеркнули в комитете.

В свою очередь Associated Press со ссылкой на соответствующее заявление сообщает, что в планах демократов - завершить процесс в первую неделю августа.

"Мы подробно остановимся на рассуждениях о том, почему виртуальное голосование является самым разумным подходом, и объясним, как оно будет работать", - добавили в комитете.

По данным CNN, решение комитета поспешить с выдвижением Байдена и сделать это в ближайшие недели вызвало возмущение внутри Демократической партии. Все больше демократов принимают точку зрения, согласно которой имидж Байдена достаточно пострадал, и его шансы на победу в президентских выборах малы. Телеканал отмечает, что они призывают комитет отказаться от планов досрочного выдвижения президента кандидатом на выборах.

Байден фактически выиграл внутрипартийные выборы в Демократической партии, но пока еще не стал официальным кандидатом в президенты. Изначально предполагалось, что его кандидатуру должны утвердить на партийном съезде. Съезд Демократической партии пройдет 19-22 августа в Чикаго (штат Иллинойс).

В понедельник экс-президент США Дональд Трамп набрал достаточное количество голосов на съезде Республиканской партии, чтобы стать кандидатом на пост главы государства на выборах 2024 года.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

Джо Байден Дональд Трамп США
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