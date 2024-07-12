Лидер демократов в Палате представителей ознакомил Байдена с мнениями о его кампании

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис провел встречу с президентом США Джо Байденом, пишет The Hill со ссылкой на информированный источник и на письмо Джеффриса коллегам-депутатам.

Встреча прошла 11 июля вечером после пресс-конференции Байдена и после того, как Джеффрис обсудил предвыборную кампанию Байдена с другими демократами Палаты представителей.

По словам Джеффриса, он представил президенту весь спектр мнений и выводов о перспективах Байдена на выборах. В письме депутат не уточнил, что же это были за мнения и настроения.

В ночь на 28 июня прошли дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа. Многие американские СМИ отмечали, что Байден на фоне Трампа на дебатах выглядел очень слабо. Результаты опросов показали, что, по мнению американцев, Трамп на них одержал весьма убедительную победу. С такой оценкой согласны и те американские СМИ, которые обычно поддерживают Байдена. Однако позднее Байден заявил, что "разочарован элитами" в партии, которые призвали его покинуть президентскую гонку, пообещал бороться за переизбрание до конца и выразил уверенность в победе.

Телеканал NBC сообщал со ссылкой на многочисленные источники, что немало представителей Демократической партии, среди руководства и рядовых членов, испытывают сомнения в шансах Байдена победить, но не могут ничего поделать с влиянием президента.

Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии пройдет в июле, а Демократической партии - в августе. При этом ранее СМИ сообщали, что Национальный комитет Демократической партии США рассматривает возможность официального выдвижения кандидатуры Байдена на пост главы государства уже в середине июля. Источники сообщали, что 21 июля состоится виртуальное заседание мандатной комиссии съезда, на которой это может произойти.