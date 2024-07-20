В Китае 11 человек погибли при обрушении автомобильного моста

Около 30 пропали без вести - СМИ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Более 20 автомобилей упали в реку в результате частичного обрушения автомобильного моста в уезде Чжушуй китайской провинции Шэньси, подтверждена гибель 11 человек, порядка 30 числятся пропавшими без вести, сообщили местные СМИ.

По состоянию на 20:00 субботы по местному времени (5:00 по Москве) спасатели обнаружили и извлекли из воды пять автомобилей с 11 погибшими, поиск еще примерно 20 автомобилей, в которых, по оценкам властей, могут находиться около 30 человек, продолжается.

В спасательных работах, которыми руководит прибывший на место происшествия министр по чрезвычайным ситуациям Ван Янси, задействованы 736 человек, 76 единиц техники, 18 лодок и 32 беспилотника.

Причиной обрушения СМИ называют вызванное проливными дождями наводнение.