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Азербайджан обвинил Армению в применении запрещенных боеприпасов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Армении использовали запрещенные конвенцией кассетные боеприпасы при обстрелах азербайджанских населенных пунктов, сообщает в субботу Национальное агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).

"Ракета содержала 72 шрапнельные бомбы 9Н235. Эти бомбы относятся к классу боеприпасов, запрещенных Конвенцией о кассетных боеприпасах", - отмечается в сообщении по итогам поисковой операции в поселке Геран Геранбойского района.

Также в ходе поисковых операций в селе Ахмадалылар Физулинского района была обнаружена тактическая ракета "ТОЧКА-У" (9М79М), выпущенная Вооруженными силами Армении, говорится в сообщении.

С 12:00 субботы (11:00 по Москве) вступило в силу соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта. После этого стороны обвинили друг друга в нарушении режима.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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