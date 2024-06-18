Пашинян и Эрдоган заявили о намерении полностью урегулировать отношения Армении и Турции

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора во вторник заявили о своей политической воле урегулировать двусторонние отношения без предварительных условий.

"18 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайп Эрдоганом. Стороны подчеркнули свою политическую волю относительно полного урегулирования отношений Армении и Турции без каких-либо предварительных условий", - заявили в пресс-службе правительства Армении.

Пашинян и Эрдоган "подчеркнули важность продолжения встреч специальных представителей двух стран, подтвердили достигнутые до настоящего момента договоренности".

Собеседники "с удовлетворением отметили продолжающийся диалог между высокопоставленными представителями Армении и Турции".

"Они также обсудили последние события в регионе и международную повестку дня", - отметили в правительстве Армении.

Отмечается также, что в ходе разговора Пашинян поздравил Эрдогана в связи с праздником Курбан Байрам, а президент Турции поздравил премьера Армении с предстоящим праздником Вардавар в честь Преображения Господня.

Также президент Турции выразил соболезнования Пашиняну в связи с наводнением в северных районах Армении.

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары из-за карабахского конфликта. 14 января в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей Армении и Турции.

Ранее спецпредставители Армении и Турции по нормализации отношений Рубен Рубинян и Сердар Кылыч договорились в кратчайшие сроки обеспечить пересечение сухопутной границы между Арменией и Турцией для граждан третьих стран, посещающих эти страны, а также начать осуществление прямых авиагрузоперевозок между Арменией и Турцией.