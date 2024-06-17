Пашинян заявил о возможности обмена территориями с Азербайджаном через референдум

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности проведения референдума в случае необходимости обмена территориями с Азербайджаном.

"Мы должны провести делимитацию. Там, где мы продвинулись вперед, должны отойти. Там, где азербайджанцы - они должны отойти. Нужно начертить границу. Или, к примеру, есть места, где может возникнуть необходимость передачи 100 квадратных метров и получения от Азербайджана 100 квадратных метров", - сказал Пашинян на встрече с жителями села Шинуайр Сюникской области на юге Армении.

По его словам, правительство самостоятельно этого сделать не сможет.

"Если возникнет такая тема, то мы должны провести референдум, и именно вы решите, хотите этого или нет", - отметил Пашинян.

При этом он заявил, что Армения и Азербайджан не формируют новую границу.

"Мы восстанавливаем существующую в советское время границу. Мы все это делаем, чтобы иметь суверенную страну, безопасное государство", - сказал премьер Армении.