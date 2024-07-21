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Алиев заявил, что договор о мире с Арменией невозможен до корректировки ее конституции

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Официальный Баку не может заключить мирный договор с Ереваном, пока в конституции Армении есть ссылка на документ, в котором говорится об объединении Карабаха с Арменией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В конституции Армении есть ссылки на Декларацию о независимости, которая явно представляет территориальную угрозу Азербайджану, поскольку в ней говорится об объединении так называемого Нагорного Карабаха с Арменией. То есть, пока этот пункт существует, мирное соглашение невозможно", - сказал он в Шуше на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

При этом Алиев подчеркнул, что требования Азербайджана об изменении армянской конституции не являются вмешательством в дела Армении.

"Еще раз хочу сказать, что наши действия не являются вмешательством в их дела, отнюдь нет.(...) И снова я хочу, чтобы все меня поняли правильно. Это абсолютно не является частью нашего вмешательства. Но с этим пунктом в их конституции это невозможно, потому что конституция выше любого другого документа, включая международный договор. Поэтому мы не хотим оказаться в ситуации, когда однажды они передумают, и нам снова придется делать то, что мы сделали в сентябре (2023 года - ИФ)", - подчеркнул президент Азербайджана.

Вместе с тем он отметил, что работа над согласованием текста мирного соглашения продолжается.

"Сейчас я менее оптимистичен, потому что, как вы, вероятно, знаете, премьер-министр Пашинян отказался встретиться со мной в Великобритании. (...) Но мы посмотрим", - подчеркнул Алиев.

Накануне президент Азербайджана сообщал, что большая часть текста мирного договора с Арменией согласована.

Азербайджан Ильхам Алиев Армения Карабах
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