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Опрос показал лидерствo Трампа по популярности среди избирателей во всех штатах

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп опережает действующего главу государства Джо Байдена по популярности среди избирателей во всех штатах, сообщает The Hill со ссылкой на результаты опроса Колледжа Эмерсона.

Согласно опросу, 46% зарегистрированных избирателей поддерживают Трампа, 42% отдают предпочтение Байдену, а 12% респондентов пока не определились с тем, за кого будут голосовать на президентских выборах.

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В частности, Трамп обгоняет Байдена на 5 процентных пунктов в Висконсине, Пенсильвании, Неваде и на 6 процентных пунктов в Джорджии. Кроме того, показывают результаты опроса, его рейтинг на 7 процентных пунктов выше рейтинга Байдена в Северной Каролине и Аризоне.

Экс-глава государства и нынешний президент заручились примерно одинаковой поддержкой в Мичигане, где Трампа поддерживают 45% респондентов, а Байдена - 42%. Еще 13% зарегистрированных избирателей не определились с выбором.

При этом в Колледже Эмерсона отметили, что уровень Байдена снизился на два процентных пункта по сравнению с результатами опроса, проведенного ранее в этом месяце, а рейтинг Трампа остался прежним.

Результаты опроса демонстрируют, что с марта рейтинг Трампа повысился на 1 процентный пункт в Джорджии, Пенсильвании и Висконсине, а также на 2 процентных пункта в Аризоне. При этом уровень поддержки Трампа среди избирателей снизился на один процентный пункт в Мичигане.

Опрос провели 15-16 июля, в нем участвовали 2 тыс. зарегистрированных избирателей.

Исследование провели после покушения на Трампа в минувшую субботу на предвыборном митинге в Пенсильвании. Тогда Трамп получил ранение, а один из участников мероприятия погиб. Позднее бывший президент заявил, что чувствует себя нормально. Секретная служба информировала, что стрелок ликвидирован.

Ранее на этой неделе сообщалось, что, согласно результатам опроса, проведенного социологической службой YouGov, Трамп обгоняет Байдена по популярности в семи "колеблющихся" штатах. Более 40% избирателей этих штатов поддерживают Трампа, в то время, как рейтинг одобрения Байдена в большинстве этих штатов не поднимается выше 40%, а в Аризоне и Висконсине составляет 37% и 38% соответственно. Таким образом, отмечает YouGov, Байден отстает во всех этих штатах, причем в шести из них он выиграл в 2020 году.

Джо Байден Дональд Трамп США
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