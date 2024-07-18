Спецслужбы США полагают, что стрелявший в Трампа действовал в одиночку

Следствие считает, что основным мотивом поступка Крукса стала депрессия.

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Спецслужбы США, по данным на этот момент, не выявили никаких признаков того, что стрелявший в экс-президента Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс имел контакты с зарубежьем, сообщает в среду The New York Times (NYT).

"Не обнаружено никаких свидетельств того, он у него были соучастники или связи за рубежом", - написало издание со ссылкой на собеседников в ФБР.

В то же время газета отмечает, что на основании изучения смартфона Крукса специалисты сделали вывод о том, что он наблюдал и за Трампом, и за нынешним президентом США Джо Байденом.

"Сотрудники ФБР сообщили на слушаниях в конгрессе, что человек, пытавшийся убить Трампа следил и за Трампом, и за Байденом, и за другими общественными деятелями", - пишет NYT.

"Исследование памяти его смартфона указало на проблемы с его психическим здоровьем - у него не было криминального прошлого или четко выраженных политических пристрастий, которые могли бы сподвигнуть его на убийство Трампа", - продолжает NYT.

При этом, отмечает газета, на одной из игровых платформ, которую Крукс посещал, он оставил запись, признанную предупреждающей. В ней он написал о намерении "выступить с премьерой 13 июля" - в день, когда он стрелял в Трампа.

Следствие считает, что основным мотивом поступка Крукса стала депрессия.

13 июля на предвыборном митинге произошло покушение на Трампа. Он получил ранение, а один из участников мероприятия погиб. Позднее бывший президент заявил, что чувствует себя нормально. Секретная служба сообщила, что стрелка ликвидировали. Мотивы его действий продолжают устанавливать.