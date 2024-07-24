Поиск

Стрелявший в Трампа собрал при помощи дрона информацию о месте выступления экс-президента

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Стрелявший в экс-президента Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс до начала мероприятия, на котором выступал кандидат в президенты, осмотрел площадку при помощи дрона, заявил в юридическом комитете Палаты представителей США директор ФБР Кристофер Рэй. Об этом сообщает CBS News.

"Мы думаем, что он вел запись с дрона, изучал кадры", - сказал Рэй.

По его словам, сотрудники ФБР нашли дрон и пульт управления в машине Крукса. В день стрельбы дрон пролетел над площадкой в районе 15:50-16:00 по местному времени (около 22:50-23:00 по Москве).

В ФБР "пока не знают, какой у стрелка был мотив". До инцидента у агентства не было никакой информации о Круксе, в ФБР им не интересовались.

Также Рэй раскрыл еще несколько подробностей о деле. Он сообщил, что у Крукса было обнаружено три взрывных устройства - два в автомобиле и одно по месту проживания, а также устройство для их детонации, однако он не мог провести взрыв с крыши, с которой стрелял, так как находился слишком далеко.

Глава ФБР сообщил, что специалистам удалось получить доступ к содержимому мобильного телефона стрелка, что было "серьезным техническим вызовом". Крукс, по словам Рэя, использовал зашифрованные мессенджеры.

Также Рэй сообщил, что 6 июля Крукс искал в интернете, "как далеко Освальд находился от Кеннеди", имея в виду Ли Харви Освальда, который в 1963 году убил президента США Джона Кеннеди. С этого дня Крукс делал много поисковых запросов о Трампе и его предвыборном мероприятии в городе Батлер.

13 июля на предвыборном митинге произошло покушение на Трампа. Он получил легкое ранение, а один из участников мероприятия погиб. Секретная служба информировала, что стрелка застрелили.

Стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании

10
Хроника 14 – 24 июля 2024 годаПокушение на Трампа
Кристофер Рэй США ФБР Дональд Трамп Ли Харви Освальд Джон Кеннеди Томас Мэтью Крукс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Турции задержан подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы

Запасы нефти в США снизились на 3,74 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 3,74 млн баррелей за неделю

Израиль отложил введение электронных разрешений на въезд до 1 января

Израиль отложил введение электронных разрешений на въезд до 1 января

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве находится в Турции

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве находится в Турции

ФРГ планирует с 2028 г. нарастить ежегодные расходы на оборону до 80 млрд евро

Китайская корпорация XY Group войдет в проект российского электромобиля "Атом"

Китайская корпорация XY Group войдет в проект российского электромобиля "Атом"

Аэропорт "Кельн-Бонн" приостановил работу из-за акции экологов

Что случилось этой ночью: среда, 24 июля

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп полон решимости встретиться с Нетаньяху на фоне войны в секторе Газа

Трамп полон решимости встретиться с Нетаньяху на фоне войны в секторе Газа

Трамп и Харрис пользуются почти одинаковой поддержкой избирателей

Трамп и Харрис пользуются почти одинаковой поддержкой избирателей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });