Стрелявший в Трампа собрал при помощи дрона информацию о месте выступления экс-президента

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Стрелявший в экс-президента Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс до начала мероприятия, на котором выступал кандидат в президенты, осмотрел площадку при помощи дрона, заявил в юридическом комитете Палаты представителей США директор ФБР Кристофер Рэй. Об этом сообщает CBS News.

"Мы думаем, что он вел запись с дрона, изучал кадры", - сказал Рэй.

По его словам, сотрудники ФБР нашли дрон и пульт управления в машине Крукса. В день стрельбы дрон пролетел над площадкой в районе 15:50-16:00 по местному времени (около 22:50-23:00 по Москве).

В ФБР "пока не знают, какой у стрелка был мотив". До инцидента у агентства не было никакой информации о Круксе, в ФБР им не интересовались.

Также Рэй раскрыл еще несколько подробностей о деле. Он сообщил, что у Крукса было обнаружено три взрывных устройства - два в автомобиле и одно по месту проживания, а также устройство для их детонации, однако он не мог провести взрыв с крыши, с которой стрелял, так как находился слишком далеко.

Глава ФБР сообщил, что специалистам удалось получить доступ к содержимому мобильного телефона стрелка, что было "серьезным техническим вызовом". Крукс, по словам Рэя, использовал зашифрованные мессенджеры.

Также Рэй сообщил, что 6 июля Крукс искал в интернете, "как далеко Освальд находился от Кеннеди", имея в виду Ли Харви Освальда, который в 1963 году убил президента США Джона Кеннеди. С этого дня Крукс делал много поисковых запросов о Трампе и его предвыборном мероприятии в городе Батлер.

13 июля на предвыборном митинге произошло покушение на Трампа. Он получил легкое ранение, а один из участников мероприятия погиб. Секретная служба информировала, что стрелка застрелили.