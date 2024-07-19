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Хуситы заявили об ударе по судну в Аденском заливе

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы в пятницу заявили, что нанесли удар баллистическими ракетами и дронами по контейнеровозу Lobivia, шедшему под флагом Сингапура через Аденский залив, сообщает издание The National.

"Удар был точным и прямым", - заявил военный представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари.

В свою очередь Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что судно получило попадания двумя ракетами в левый борт, когда находилось в 153 км к юго-востоку от Адена. По данным UKMTO, никто из членов экипажа не пострадал. Судно осталось на плаву, но ему пришлось лечь на обратный курс.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Израиль Йемен Аденский залив Красное море
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