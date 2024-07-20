Шесть жителей Белгородской области пострадали за минувший день

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о шести пострадавших в регионе за вчерашний день.

"За вчерашний день у нас пострадало шесть мирных жителей, пять человек из Шебекино. Два человека находятся сейчас в реанимации в тяжелом состоянии, но, по заверению врачей, их жизни ничего не угрожает", - сказал глава региона в видео, опубликованном в его телеграм-канале в субботу.

Накануне сообщалось об обстрелах Белгородской области со стороны Украины и уничтоженных над регионом беспилотниках ВСУ.