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Шесть жителей Белгородской области пострадали за минувший день

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о шести пострадавших в регионе за вчерашний день.

"За вчерашний день у нас пострадало шесть мирных жителей, пять человек из Шебекино. Два человека находятся сейчас в реанимации в тяжелом состоянии, но, по заверению врачей, их жизни ничего не угрожает", - сказал глава региона в видео, опубликованном в его телеграм-канале в субботу.

Накануне сообщалось об обстрелах Белгородской области со стороны Украины и уничтоженных над регионом беспилотниках ВСУ.

Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино
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