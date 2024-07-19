Врач Байдена сообщил об улучшении состояния президента

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Состояние президента США Джо Байдена, продолжающего лечение от COVID-19, улучшается, говорится в сообщении, распространенном в пятницу его лечащим врачом Кевином О'Коннором.

"Основными симптомами заболевания у него продолжают оставаться кашель и хрипота, но со вчерашнего дня ситуация значительно улучшилась. Президент принял четвертую дозу препарата Paxlovid. Пульс, давление и дыхание находятся в полной норме", - отмечается в коммюнике.

"Никаких осложнений на легких или наличия какой-либо бактериальной инфекции у него не наблюдается, однако накануне тестирование дало положительный результат на наличие COVID-19", - сообщил О'Коннор.

По его словам, Байден продолжит лечение с применением препарата Paxlovid, оно дает хорошие результаты.

Заражение COVID-19 у Байдена выявили ранее на этой неделе. В связи с этим он ушел на изоляцию в своем доме в штате Дэлавер, где продолжает работать. В пятницу он выразил надежду на то, что сможет вернуться к предвыборной кампании уже на следующей неделе.