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В Алуште полностью восстановлено электроснабжение

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Энергетики полностью восстановили электроснабжение жителей Алушты (Крым), сообщили в субботу в госпредприятии "Крымэнерго".

"Подключение потребителей прошло в полном объеме", - сказано в телеграм-канале предприятия.

Ранее в пятницу глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи был отключен свет по всей Алуште. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, без электричества остались почти 50 тыс. человек.

На Юге России в связи с аномальной жарой наблюдаются перебои в подаче электричества. В Крыму и Севастополе со вторника действуют графики временного отключения света.

Крымэнерго Крым Алушта
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