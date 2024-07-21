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Хуситы заявили, что их конфликт с Израилем будет идти без соблюдения правил

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы не намерены придерживаться каких-либо ограничений в случае конфликта с Израилем, заявил представитель хуситов Мухаммед Абдель-Салам.

"Конфликт с израильским врагом не будет ограниченным, он будет без границ и без правил применения военной силы", - приводит его слова портал Ynet.

Он также пообещал, что бороться "с народом Йемена окажется нелегко".

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В субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что атаковала позиции хуситов в районе порта Ходейда в Йемене. В ЦАХАЛ пояснили, что это стало ответом на "сотни ударов по израильской территории за последние месяцы".

Издание The Times of Israel отмечало, что по данным израильских военных, порт в городе, контролируемом хуситами, неоднократно использовали для поставок оружия из Ирана, поэтому Израиль рассматривает его как законную военную цель.

Хуситы заявили, что в результате удара погибли шесть человек, 83 человека получили ранения. В свою очередь, по информации телеканала Al Jazeera, пожар в районе порта Ходейда, особенно на территории топливного хранилища, продолжается.

Израиль Йемен
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