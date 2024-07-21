В "Хезболле" заявили, что атака Израиля на хуситов обостряет обстановку на Ближнем Востоке

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В ливанском движении "Хезболла" считают, что атака Израиля на йеменских мятежников-хуситов в районе порта Ходейда ведет к опасному развитию ситуации на Ближнем Востоке.

"Глупый шаг сионистского врага предвещает новый, опасный этап крайне важного противостояния по всему региону", - приводят западные СМИ выдержки из заявления "Хезболлы".

Ранее в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по порту Ходейда в Йемене. "Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по военным целям хуситов (...) в районе порта Ходейда в Йемене", - приводят израильские СМИ заявление военного командования.

Авиаудары нанесены по складам топлива и другим объектам в порту. The Times of Israel сообщает, что, по данным израильских военных, порт в городе, контролируемом хуситами, неоднократно использовали для поставок оружия из Ирана, поэтому Израиль рассматривает его как законную военную цель.

В заявлении ЦАХАЛ отмечается, что это ответ на "сотни ударов по израильской территории за последние месяцы".

Хуситы со своей стороны заявили, что намерены усилить военные операции по Израилю в ответ на удары по ним в районе порта Ходейда.

Ранее хуситы заявили, что израильские самолеты атаковали хранилища топлива в Ходейде. Некоторые СМИ поначалу сообщили, что Израиль действовал совместно с военными США и Великобритании. Однако израильские официальные лица, что ВВС Израиля в данном случае выполняли задачу в одиночку.