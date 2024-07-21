Хуситы заявили об ударе по Эйлату на юге Израиля и по кораблю США в Красном море

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы заявили, что атаковали Эйлат на юге Израиля баллистическими ракетами, сообщает TRT World.

"Мы добились прямого попадания по цели баллистическими ракетами в ходе операции против важнейшего района в Эйлате, на юге Израиля", - цитирует телеканал выдержки из заявления хуситов.

Мятежники также утверждали, что атаковали корабль США в Красном море при помощи баллистических ракет и беспилотников.

Ранее в воскресенье израильские военные сообщили, что системы ПВО перехватили ракету, летевшую со стороны Йемена в направлении израильской территории.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что атаковала позиции хуситов в Йемене. В ЦАХАЛ пояснили, что это стало ответом на "сотни ударов по израильской территории за последние месяцы".

В свою очередь в субботу член политсовета хуситов Мохаммед Аль-Бухаити подчеркнул, что хуситы намерены усилить военные операции против Израиля в ответ на его удары в районе порта Ходейда.