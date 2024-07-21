Харрис заявила о готовности бороться за выдвижение кандидатом в президенты США
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис заявила, что согласна бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, передает CNN.
"Горжусь тем, что мою кандидатуру поддержал президент Байден. Намерена заслужить выдвижение кандидатом в президенты", - отметила она в заявлении в воскресенье.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что решил не добиваться переизбрания. Кроме того, он призвал выдвинуть Харрис кандидатом в президенты от Демократической партии.
Кандидат от Республиканской партии на пост главы государства Дональд Трамп в свою очередь заявил, что ему будет легче одержать победу над вице-президентом США Камалой Харрис, чем над президентом страны Джо Байденом.