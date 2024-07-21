Обама не стал поддерживать кандидатуру Харрис после выхода Байдена из президентской гонки

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Барак Обама выразил уверенность, что Демократическая партия получит достойного кандидата в президенты, но при этом не стал выражать поддержку кому бы то ни было.

"Нам предстоит в ближайшие дни провести беспрецедентную работу. Но я совершенно уверен, что лидеры нашей партии смогут наладить систему, которая позволит утвердить великолепного кандидата в президенты", - написал Обама в своем заявлении.

Также он высоко оценил работу Джо Байдена на посту президента США. Во время президентства Обамы Байден был его вице-президентом.

При этом американские СМИ отмечают, что в отличие от другого бывшего президента, Билла Клинтона, Обама пока не стал выражать поддержку Камале Харрис. Также он не стал поддерживать и других потенциальных претендентов на выдвижение кандидатом в президенты.

Ранее Байден заявил, что решил прекратить участие в президентской гонке. Он призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом в президенты нынешнего вице-президента США Харрис.