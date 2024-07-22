Конгрессмены и губернаторы-демократы высказались в поддержку Харрис

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Законодатели-демократы поддержали вице-президента Камалу Харрис, которую президент США Джо Байден предложил выдвинуть кандидатом в президенты от Демократической партии.

"Я видела, как она изо дня в день привлекала к ответственности влиятельные организации и влиятельных личностей, работая в юридическом комитете Сената. И я видела ее в качестве вице-президента. Она подготовлена, и я очень горжусь тем, что поддерживаю ее", - заявила сенатор Тэмми Болдуин на предвыборном мероприятии в Стаутоне (штат Массачусетс).

В свою очередь сенатор Марк Келли выразил мнение, что Харрис "тот человек, который сможет победить Дональда Трампа (экс-президент США, кандидат на пост президента от Республиканской партии - ИФ) и повести нашу страну в будущее".

Как отмечает The Hill, по данным на вечер воскресенья, 17 демократов в Сенате высказали поддержку Харрис.

О своей поддержке Харрис заявил и член палаты представителей Адам Шифф.

"Нет лучшего соперника для осужденного преступника, чем этот превосходный бывший прокурор, и она будет вести дело против Трампа каждый божий день", - говорится в заявлении Шиффа.

По его мнению, Харрис обладает "опытом, лидерством и упорством", которые позволят ей победить Трампа на всеобщих выборах.

С ним солидарны и члены Палаты представителей. Так, Ильхан Омар заявила, что рада поддержать Харрис и "по-прежнему готова работать бок о бок с ней, чтобы победить Дональда Трампа в ноябре".

"Я сказала ей, что на 1000% за то, чтобы она стала нашим президентом! У нее есть ум, опыт, достижения и программа действий, которые приведут нас к победе в ноябре. Поехали!" - написала, в свою очередь, член палаты представителей Прамила Джаяпал в соцсетях.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро также заявил о поддержке Харрис. По его мнению, она "готова стать президентом".

"Лучший путь вперед для Демократической партии - это быстро объединиться вокруг вице-президента Харриса и переориентироваться на победу на президентских выборах", - сказал Шапиро.

О своей поддержке Харрис заявили и губернаторы-демократы штатов Колорадо Джаред Полис, Северной Каролины Рой Купер и Калифорнии Гэвин Ньюсом.

"У Камалы есть видение будущего, в которое мы все можем верить", - написал Полис в своей соцсети.

Купер отметил: "У нее есть все, что нужно, чтобы победить Дональда Трампа и возглавить нашу страну вдумчиво и честно".

Тем временем Ньюсом заявил: "Сейчас, когда на карту поставлена наша демократия и наше будущее, никто лучше вице-президента Америки Камалы Харрис не сможет возбудить дело против мрачных взглядов Дональда Трампа и направить нашу страну в более здоровое русло".

Член Палаты представителей Джаред Хаффман считает, что 80-90 % демократов поддержат Харрис, а остальные объединятся вокруг нее к съезду Демократической партии в середине августа.

В свою очередь, член Палаты представителей Дебби Дингелл заявила, что Харрис не только лучший кандидат, но и самый "практичный", учитывая сжатые сроки.

Судя по копии письма, полученного телеканалом CNN, несколько десятков нынешних и бывших членов Национального комитета Демократической партии подписали письмо в поддержку кандидатуры вице-президента Харрис.

"Мы считаем, что нашим самым сильным кандидатом на пост президента, который может наилучшим образом предложить четкое, объединяющее видение будущего Соединенных Штатов, является вице-президент Камала Харрис", - говорится в письме.

В нем также содержится призыв к делегатам Национального съезда Демократической партии 2024 года и "всем избирателям в ноябре поддержать Камалу Харрис на выборах президента США".

Между тем среди тех, кто поддержал Харрис в воскресенье, не было ни бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, ни лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса, ни лидера большинства в Сенате Чака Шумера.

Бывший президент Барак Обама также не поддержал Харрис в своем заявлении, восхваляющем Байдена.

Как отмечают американские СМИ, их молчание не обязательно означает отсутствие поддержки Харрис. По их данным, некоторые демократы посчитали воскресный день как день Байдена и не хотели делать никаких заявлений, которые отвлекли бы от него внимание.

Кроме того, некоторые демократы считают, что должен быть открытый процесс определения нового кандидата от партии.

Тем временем телеканал ABC News со ссылкой на источник сообщает, что в течение последних нескольких часов после объявления о том, что Харрис будет баллотироваться на пост президента, она поговорила по телефону с рядом представителей Демократической партии, включая демократов в Конгрессе, губернаторов, партийных чиновников и лидеров движения за гражданские права.

Что касается возможного кандидата в вице-президенты Харрис, то, по данным СМИ, им может стать сенатор Марк Келли.