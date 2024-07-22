Поиск

Сенатор Манчин планирует выдвинуть свою кандидатуру против Харрис

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сенатор Джо Манчин рассматривает возможность баллотироваться от Демократической партии против вице-президента Камалы Харрис, сообщают американские СМИ.

"Манчин объявил, что покидает Демократическую партию в мае, но сейчас рассматривает возможность перерегистрации в качестве демократа, чтобы обеспечить себе выдвижение и привлечь больше избирателей", - сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.

При этом собеседник телеканала отметил, что Манчин не поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и не планирует публично поддерживать ее в настоящее время.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что решил прекратить участие в президентской гонке. Он призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом в президенты нынешнего вице-президента США Харрис.

Джо Байден США Джо Манчин Демократическая партия Камала Харрис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Конгрессмены и губернаторы-демократы высказались в поддержку Харрис

Харрис заявила о готовности бороться за выдвижение кандидатом в президенты США

Харрис заявила о готовности бороться за выдвижение кандидатом в президенты США

Трамп считает, что Камалу Харрис ему будет легче победить на выборах, чем Байдена

Трамп считает, что Камалу Харрис ему будет легче победить на выборах, чем Байдена

Байден выразил поддержку Камале Харрис в качестве нового кандидата в президенты

Байден объявил о выходе из президентской гонки

Байден объявил о выходе из президентской гонки

Хуситы заявили, что их конфликт с Израилем будет идти без соблюдения правил

Больше половины американцев выступили за снижение миграционного потока в США

Больше половины американцев выступили за снижение миграционного потока в США
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные подтвердили удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 июля

Обострение палестино-израильского конфликта

Шеф Пентагона заявил о праве Израиля на самооборону после удара по хуситам

Шеф Пентагона заявил о праве Израиля на самооборону после удара по хуситам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });