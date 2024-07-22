Сенатор Манчин планирует выдвинуть свою кандидатуру против Харрис

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сенатор Джо Манчин рассматривает возможность баллотироваться от Демократической партии против вице-президента Камалы Харрис, сообщают американские СМИ.

"Манчин объявил, что покидает Демократическую партию в мае, но сейчас рассматривает возможность перерегистрации в качестве демократа, чтобы обеспечить себе выдвижение и привлечь больше избирателей", - сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.

При этом собеседник телеканала отметил, что Манчин не поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и не планирует публично поддерживать ее в настоящее время.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что решил прекратить участие в президентской гонке. Он призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом в президенты нынешнего вице-президента США Харрис.