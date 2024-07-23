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Камала Харрис пообещала предвыборному штабу демократов выиграть выборы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис официально приняла предложение главы государства Джо Байдена стать кандидатом от Демократической партии на президентских выборах и провела мероприятие в штаб-квартире своего предвыборного штаба в Уилмингтоне (штат Делавэр).

"Я намерена заслужить эту номинацию и победить", - заявила Харрис собравшимся.

Вице-президент напомнила о своем прошлом генерального прокурора штата Калифорния и сравнила себя с экс-президентом, кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

"Я сталкивалась с преступниками всех мастей. (...) Я знаю таких, как Дональд Трамп", - сказала она.

Харрис признала, что избирательная кампания Демократической партии похожа на американские горки.

"Это были настоящие американские горки, и мы все испытываем столько смешанных чувств по этому поводу", - сказала вице-президент.

Харрис сообщила, что руководители предвыборного штаба Байдена и его избирательной кампании Джули Чавес Родригес и Джен О'Мэлли Диллон продолжат выполнять свои обязанности.

"У нас есть 106 дней до выборов, и за это время нам предстоит проделать тяжелую работу", - заключила Харрис.

Байден, находящийся на самоизоляции из-за COVID-19, подключился к выступлению Харрис по голосовой связи.

"Я хочу, чтобы вы знали, что я не буду участвовать в выборах, но я по-прежнему буду полностью вовлечен. У меня осталось шесть месяцев президентства. Я полон решимости сделать как можно больше как во внешней, так и во внутренней политике", - сказал американский президент.

Джо Байден Камала Харрис Дональд Трамп
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