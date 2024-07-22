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США уничтожили четыре беспилотных надводных судна хуситов в Красном море

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Военные США уничтожили четыре беспилотных надводных судна йеменских хуситов в Красном море, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

"За последние 24 часа силы Центрального командования США (US CENTCOM) успешно уничтожили четыре поддерживаемых Ираном беспилотных надводных судна (USV) хуситов в Красном море", - сообщает CENTCOM в социальных сетях.

Отмечается, что суда хуситов представляют "непосредственную угрозу" США и коалиции, а также торговым судам в регионе.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

ХАМАС США Йемен CENTCOM Красное море
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