Премьер Грузии назвал бесперспективным иск президента против закона об иноагентах

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Обращение с иском в Конституционный суд Грузии президента Саломе Зурабишвили под требованием отозвать закон "О прозрачности иностранного влияния" премьер-министр Ираклий Кобахидзе считает бесперспективным.

"Как можно требовать запретить прозрачность? Поэтому иск президента бесперспективен. Единственное, чего добилась президент Зурабишвили, она этим обращением признала легитимность Конституционного суда, который обвинил ее в нарушении Конституции. Этим шагом она признала, что у страны президент, нарушивший Конституцию", - заявил в понедельник журналистам Кобахидзе.

В октябре 2023 года Конституционный суд признал президента Зурабишвили в нарушении Конституции в связи с визитами в зарубежные страны без ведома грузинского правительства.

На основании решения Конституционного суда парламентское большинство начало процедуру импичмента президента, но при голосовании не получило достаточного количества голосов депутатов.