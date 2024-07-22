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Премьер Грузии назвал бесперспективным иск президента против закона об иноагентах

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Обращение с иском в Конституционный суд Грузии президента Саломе Зурабишвили под требованием отозвать закон "О прозрачности иностранного влияния" премьер-министр Ираклий Кобахидзе считает бесперспективным.

"Как можно требовать запретить прозрачность? Поэтому иск президента бесперспективен. Единственное, чего добилась президент Зурабишвили, она этим обращением признала легитимность Конституционного суда, который обвинил ее в нарушении Конституции. Этим шагом она признала, что у страны президент, нарушивший Конституцию", - заявил в понедельник журналистам Кобахидзе.

В октябре 2023 года Конституционный суд признал президента Зурабишвили в нарушении Конституции в связи с визитами в зарубежные страны без ведома грузинского правительства.

На основании решения Конституционного суда парламентское большинство начало процедуру импичмента президента, но при голосовании не получило достаточного количества голосов депутатов.

Ираклий Кобахидзе Саломе Зурабишвили Грузия
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