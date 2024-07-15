Президент Грузии подала иск в Конституционный суд о запрете закона об иноагентах

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд страны, требует аннулирования закона "О прозрачности иностранного влияния".

"Принятый парламентом закон "О прозрачности иностранного влияния" является неконституционным, противоречит 78-й статье Конституции. В иске президента опротестованы ряд норм закона, которыми нарушаются гарантированные права граждан. Президент требует приостановки этого закона и полного его запрета", - заявил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе на брифинге в понедельник.

По его словам, президент требует отзыва закона, так как он противоречит 78-й статье Конституции, в которой говорится, что внешнеполитический курс Грузии направлен на евроатлантическую интеграцию.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя журналистам решение президента подать иск в Конституционный суд, заявил, что Зурабишвили еще несколько месяцев назад называла решение КС о нарушении президентом Конституции "позорным".

"На этот раз президент Зурабишвили обращается с иском в Конституционный суд, решение которого она не признала. Выходит, президент изменила мнение о Конституционном суде и признает его легитимность, а значит и решение суда о нарушении ею Конституции", - сказал он.

Папуашвили напомнил, что после решения суда о нарушении президентом Конституции в парламенте была начата процедура импичмента, которая не была поддержана конституционным большинством депутатов.

"Если бы у действующего президента были конституционные или моральные стандарты, необходимые на этой должности, она должна подать в отставку с поста президента", - сказал председатель парламента.

В начале июня Папуашвили подписал закон "О прозрачности иностранного влияния" после того, как Зурабишвили отказалась это делать.

"Закон о прозрачности иностранного влияния" был принят парламентом 14 мая. Зурабишвили наложила на закон вето 18 мая. Парламент 28 мая преодолел вето президента.

Закон со дня его инициирования в апреле в парламенте правящей партией "Грузинская мечта" вызвал крайне негативную реакцию оппозиционных сил, считающих, что он направлен на "стигматизацию" неподконтрольных властям неправительственных организаций, свободных СМИ.