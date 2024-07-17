Конституционный суд Грузии получил еще один иск об отмене закона об иноагентах

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Больше ста грузинских неправительственных организаций вслед за президентом Саломе Зурабишвили направили в Конституционный суд иск с требованием отмены закона "О прозрачности иностранного влияния" (закон об иноагентах). Иск подписала 121 неправительственная организация.

"Мы считаем, что принятый парламентом закон нарушает конституционные статьи, ограничивает деятельность неправительственных организаций. Мы не будем жить по правилам российского закона", - заявил на брифинге. глава НПО IDFI Гиоргий Давитури.

По его словам, грузинские НПО готовят иск в Европейский суд по правам человека, в котором речь также будет идти о законе "О прозрачности иностранного влияния".

Ранее представитель парламентского большинства Гиви Миканадзе заявил журналистам, что правящая партия "Грузинская мечта" провела исследование, согласно которому из 474 НПО, подписавших несколько недель назад заявление против закона "О прозрачности иностранного влияния", 241 не имеют веб-сайта, из-за чего невозможно получить финансовую информацию о них. По его словам, большинство из этих 474 НПО не указывают зарубежных доноров, не предоставляют информацию о реализуемых проектах, не публикуют отчеты о своей деятельности.

Парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния" 14 мая. Закон требует от НПО и СМИ предоставления Минфину Грузии ежегодной отчетности. За невыполнение этого требования предусмотрены штрафы.

18 мая президент Зурабишвили наложила на него вето, однако парламент преодолел его и окончательно утвердил закон, что вызвало резкую реакцию не только грузинской оппозиции, но и западных партнеров Грузии.

15 июля Зурабишвили подала иск в Конституционный суд Грузии и потребовала аннулировать закон.