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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

В Грузии крупные НПО отказались подчиняться закону об иноагентах

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Представители наиболее крупных грузинских неправительственных организаций заявляют, что не будут подчиняться принятому закону "О прозрачности иностранного влияния" и продолжат борьбу за защиту прав человека и европейскую интеграцию.

"Представители властей мерят других своей меркой - мы работаем не ради зарплаты и реализации проектов, мы работаем для грузинского народа, для этой страны, и мы хотим, чтобы Грузия стала членом Евросоюза. Мы не боимся угроз и даже арестов, мы не прекратим свою деятельность, и, конечно, сыграем свою роль на предстоящих парламентских выборах. Мы не будем подчиняться этому российскому закону", - сказала журналистам исполнительный директор неправительственной организации "Международная прозрачность - Грузия" Эка Гигаури.

Директор НПО "Правосудие и демократия" Гурам Имнадзе сказал, что пока закон "О прозрачности иностранного влияния", который он называет "российским", не предусматривает уголовного преследования неправительственных организаций, но в закон "могут быть внесены изменения".

Имнадзе сказал, что неправительственные организации готовят иск в Конституционный суд Грузии с просьбой приостановить действие закона "О прозрачности иностранного влияния", так как он "дискриминационный".

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил журналистам, что неправительственные организации, отказывающиеся от регистрации в реестре Минюста, будут оштрафованы, а затем их счета будут арестованы.

Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе сказал на заседании правительства, что принятие парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния" не надо рассматривать как победу властей и поражение оппонентов.

Он также отметил, что закон уже в силе и все должны действовать с "холодным умом и прагматично". Он посоветовал оппозиционным силам, выступающим против этого закона, "отложить в сторону эмоции".

"Особенно это касается тех людей, которые либерально-фашистскими действиями пытаются перекрыть разочарование протестом. Либеральный фашизм является не менее опасным, чем классический фашизм и большевизм, так как с помощью денег пытается подорвать государственность, в том числе и Грузии", - сказал Кобахидзе.

"Закон о прозрачности иностранного влияния" был принят парламентом 14 мая. Президент Саломе Зурабишвили наложила на закон вето 18 мая. Парламент 28 мая преодолел вето президента. Председатель парламент Шалва Папушвили 3 июня подписал закон, закон вступил в силу. Неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% своих доходов из-за рубежа, обязаны в течение 60 дней представить в министерство юстиции Грузии финансовые декларации, если этого не будет сделано, на НПО и СМИ будут наложены штрафы.

Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе Каха Каладзе Грузия Конституционный суд Гурам Имнадзе Эка Гигаури
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