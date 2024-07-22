После выхода Байдена из предвыборной гонки спонсоры стали вновь жертвовать деньги демократам

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Спонсоры Демократической партии снова активизировали перевод средств на ее избирательную кампанию после того, как накануне президент США Джо Байден отказался переизбираться, сообщает в понедельник NBC.

"ActBlue, ведущий оператор демократов по приему средств онлайн, сообщал, что спонсоры направили через него $46,7 млн пожертвований, малыми партиями, к 21:00 воскресенья по местному времени (4:00 по московскому времени понедельника). Это был наиболее результативный день для ActBlue в 2024 году", - отмечает телеканал.

При этом ожидается поступление еще более крупных объемов средств, в том числе от крупных спонсоров. "Шлюзы откроются. Есть много людей, которые придерживали свои пожертвования и которые направят их сейчас, потому что ситуация ранее парализовала сбор средств нами", - заявил NBC представитель фонда Biden Victory Fund Крис Кордж.

Он заверил, что получает звонки от крупных спонсоров, которые, по его словам, находятся под впечатлением от поступка Байдена.

В ночь на 28 июня прошли дебаты Байдена и экс-президента Дональда Трампа. Многие американские СМИ отмечали, что Байден на фоне Трампа на дебатах выглядел очень слабо. После этого члены Демократической партии стали обсуждать возможность замены кандидата на пост президента. NBC тогда сообщал, что пожертвования в адрес избирательной кампании Байдена резко сократились.

Байден в воскресенье объявил, что покидает президентскую гонку, однако продолжит выполнять свои обязанности до конца нынешнего срока. Он призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом в президенты нынешнего вице-президента США Камалу Харрис.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.