В Секретной службе признали, что не обеспечили Трампа необходимым уровнем защиты

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Директор Секретной службы США Кимберли Читл в понедельник заявила, что ее агентство не смогло выполнить одну из своих главных задач - должным образом обеспечить защиту экс-президента страны Дональда Трампа, раненного ранее в июле на митинге.

"Священная миссия Секретной службы - обеспечивать защиту лидеров нашей страны. 13 июля мы провалили эту миссию", - сказала Читл на слушаниях в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей США.

"Будучи директором Секретной службы, я несу всю ответственность за любое упущение нашего агентства в сфере безопасности", - добавила она.

По ее словам, покушение на Трампа стало "самым серьезным провалом Секретной службы за несколько десятилетий".

Она пообещала принять все необходимые меры, чтобы подобные ситуации никогда не повторялись.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл потребовали от Читл уйти в отставку.

13 июля на предвыборном митинге произошло покушение на Трампа. Он получил ранение, а один из участников мероприятия погиб. Позднее бывший президент заявил, что чувствует себя нормально. Секретная служба информировала, что стрелка ликвидировали.

Мотивы действий злоумышленника продолжают устанавливать.