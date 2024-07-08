Орбан завершил визит в Пекин и направляется в Вашингтон

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, прошедшими в Пекине, отправляется в США.

"Следующая остановка: Вашингтон", - написал Орбан в соцсети. Подробностей поездки в США он не сообщил.

В прошлый вторник венгерский премьер посетил Киев, а в пятницу Орбан прибыл в Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили возможности мирного урегулирования ситуации на Украине, а также развитие сотрудничества между Россией и Венгрией.

После визитов в Киев и Москву в интервью швейцарской газете Die Weltwoche Орбан заявил, что у него будут "неожиданные встречи". После переговоров с Путиным Орбан написал в соцсети X, что с 8 июля он намерен продолжить усилия, направленные на урегулирование украинского конфликта.