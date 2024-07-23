Что случилось этой ночью: вторник, 23 июля

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Украинский БПЛА атаковал легковой автомобиль в Белгородской области. Ранены три человека.

- Байден передал министру финансов и госсекретарю часть полномочий по закону о поддержке Украины. Эти полномочия включают арест активов РФ.

- Глава дипломатии ЕС Боррель сообщил, что 1,4 млрд евро для Киева за счет активов РФ будут вскоре доступны. Это позволит закупить приоритетное военное оснащение.

- Большинство конгрессменов-демократов поддержали Камалу Харрис. Она уже набирает достаточно голосов делегатов Демпартии для выдвижения кандидатом в президенты США.

- Байден возвращается к работе после перенесенного COVID-19. Об этом сообщили в Белом доме.