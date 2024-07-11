Байден объявил о транше военной помощи для Украины

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг в ходе саммита НАТО в Вашингтоне объявил об очередном транше военной помощи Украине.

Об этом он сообщил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляцию встречи вели западные СМИ.

Байден не стал уточнять, что вошло в этот пакет помощи.

Позже в Пентагоне сообщили, что новый транш помощи оценивается в $225 млн.

В него, в частности, войдет батарея ЗРК Patriot, ракеты для ЗРК NASAMS, боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.

Также пакет помощи включает противотанковое вооружение, патроны для стрелкового оружия, запчасти.