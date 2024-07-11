Поиск

Байден объявил о транше военной помощи для Украины

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг в ходе саммита НАТО в Вашингтоне объявил об очередном транше военной помощи Украине.

Об этом он сообщил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляцию встречи вели западные СМИ.

Байден не стал уточнять, что вошло в этот пакет помощи.

Позже в Пентагоне сообщили, что новый транш помощи оценивается в $225 млн.

В него, в частности, войдет батарея ЗРК Patriot, ракеты для ЗРК NASAMS, боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.

Также пакет помощи включает противотанковое вооружение, патроны для стрелкового оружия, запчасти.

Джо Байден НАТО США Украина Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Туроператоры назвали самые частые причины отказа в шенгенской визе

Туроператоры назвали самые частые причины отказа в шенгенской визе

Литва одной из первых в ЕС вводит лицензирование в сфере криптовалют

Литва одной из первых в ЕС вводит лицензирование в сфере криптовалют

Азербайджан заявил о желании стать членом БРИКС

Пожертвования для кампании Байдена резко сократились после дебатов с Трампом

В аэропорту Катании на Сицилии отменили десятки рейсов из-за активности вулкана Этна

В аэропорту Катании на Сицилии отменили десятки рейсов из-за активности вулкана Этна

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 12 тыс. б/с

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 12 тыс. б/с

Brent подорожала до $85,77 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });