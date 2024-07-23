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Израильская авиация атаковала свыше 50 объектов палестинских группировок в Хан-Юнисе

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Израильские ВВС за сутки нанесли удары по более чем 50 объектам палестинских группировок в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщает во вторник The Times of Israel.

В частности, авиация бомбардировала склады с оружием, снайперские позиции, туннели и строения, используемые группировкой ХАМАС.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую операцию в Хан-Юнисе. В ЦАХАЛ отмечали, что спустя три месяца после того, как командование вывело израильские части из этого района, силы ХАМАС пытаются здесь перегруппироваться.

Перед началом операции ЦАХАЛ предупредила местных жителей о необходимости эвакуироваться. Зачистку района проводит 98-я дивизия ЦАХАЛ.

Одновременно с тем боевые действия продолжаются южнее, в Рафахе: служащие 162-й дивизии отчитались об уничтожении десятков бойцов неприятеля в ходе перестрелок и авиаударов.

Кроме того, во вторник утром ЦАХАЛ нанесла удар при помощи беспилотника в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. В результате налета погибли шесть бойцов неприятеля, в том числе командир ХАМАС в Тулькарме и командир группировки "Бригады мучеников Аль-Аксы" в этом городе. По словам источников The Times of Israel, военные прибегли к хитрости, чтобы заманить командиров в одно место и нанести по ним удар.

Газета напоминает, что эта акция стала одной из серий операций ЦАХАЛ против враждебных группировок в лагерях для беженцев на Западном берегу реки Иордан. В ЦАХАЛ пояснили, что в последнее время зафиксировали попытки ХАМАС активизировать вылазки на Западном берегу.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Израиль сектор Газа ХАМАС
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