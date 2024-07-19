Израиль приостановил переговоры с ХАМАС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Израиль взял паузу в возобновившихся переговорах по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых радикальной группировкой ХАМАС заложников, сообщила в пятницу газета The Times of Israel.

Израильская делегация приостановила свое участие в переговорах, пока не сформулирует дополнительные условия к озвученному ранее плану и не получит их одобрения со стороны премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

По данным издания, эти дополнения потребовались после того, как Нетаньяху решил ужесточить позицию на переговорах через египетских, катарских и американских посредников с ХАМАС о прекращении конфликта в секторе Газа и возвращении израильских заложников в обмен на освобождение части палестинских заключенных.

Новым в позиции премьера стало его решение сохранить израильский контроль над Филадельфийским коридором - приграничной полосой, разделяющей сектор Газа и Египет - и над КПП "Рафах" с целью недопущения контрабанды оружия для ХАМАС. Кроме того, Нетаньяху настаивает на том, чтобы вооруженным группам ХАМАС запретили возвращаться на север сектора Газа.

Израильский премьер считает, пишут местные СМИ, что группировке ХАМАС все сложнее оказывать сопротивление и что усиление давления на нее приближает сделку по сектору Газа и способствует освобождению максимального числа заложников уже на первом этапе одобренного Израилем и США плана.

Участники израильской делегации должны будут представить дополнительные положения плана на утверждение премьера и членов кабинета, а затем передать их посредникам.

Между тем, стало известно, что глава делегации - директор разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа - отложил поездку в Доху и не планирует лететь туда в ближайшие дни, отмечает газета.

Возобновление непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем стало возможным после того, как радикальная палестинская группировка отказалась от прежнего требования полного прекращения израильской стороной военных действий и вывода всех войск из Газы в качестве условия для запуска поэтапного плана урегулирования в анклаве.

В Израиле заявили, что такая позиция ХАМАС открывает возможность для достижения договоренности.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ армия Израиля начала военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. По информации израильских СМИ, в секторе Газа могут оставаться 116 заложников, смерть 42 из которых подтверждена силами обороны Израиля.