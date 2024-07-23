Главу Пентагона не уведомили заранее о решении Байдена выйти из президентской гонки

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин не был заранее уведомлен о решении президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Пентагона генерал Пэт Райдер.

"Президент и министр общаются регулярно. Министр был уведомлен вскоре после объявления. Но не был уведомлен заранее", - сказал он на брифинге.

При этом он сообщил, что глава Пентагона пока не разговаривал с вице-президентом Харрис после объявления Байдена о выходе из президентской гонки.