Байден не решался выйти из предвыборной гонки из-за сомнений по поводу шансов Харрис на победу

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден не выходил из предвыборной гонки, поскольку не был уверен в способности вице-президента Камалы Харрис противостоять на выборах экс-главе государства Дональду Трампу в случае выдвижения ее кандидатуры, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных помощников Байдена.

"Байден не решался отказаться от кампании по переизбранию отчасти потому, что он и его старшие советники беспокоились по поводу неготовности Харрис бросить вызов Трампу", - информирует портал.

После того, как 81-летний Байден выбыл из борьбы за пост президента, он призвал демократов выдвинуть Харрис кандидатом на пост главы государства. Многие законодатели из Демократической партии поддержали эту идею. Харрис заявила, что согласна бороться за выдвижение кандидатом в президенты США.

Axios отмечает, что экс-президент США Барак Обама, бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, лидер меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис и лидер большинства в Сенате Чак Шумер воздержались от поддержки кандидатуры Харрис.

"В предстоящие дни мы будем плыть по неизведанным водам", - заявил Обама.

"Но я твердо уверен, что лидеры нашей партии смогут организовать процесс, в результате которого появится исключительный кандидат", - добавил он.

Axios пишет, что, согласно раскрытой Сенатом США информации о сотрудниках вице-президента, из 47 ее работников, включенных в список в 2021 году, лишь пятеро все еще работали у нее по состоянию на эту весну.

Бывшие помощники Харрис сообщили порталу, что высокая текучесть кадров отчасти связана с тем, как вице-президент обращается со своими сотрудниками. Некоторые бывшие помощники отметили, что у Харрис были высокие требования к сотрудникам, при этом другие заявили, что при общении с ней часто ощущали себя "как на допросе". Издание подчеркивает, что "сотрудники иногда ощущали, что Харрис не была командным игроком и держалась подальше от любой задачи, сопряженной с риском".

В то же время несколько помощников вице-президента заявили, что, по их мнению, команда Байдена "не хотела давать Харрис возможности проявить себя, чтобы ее не восприняли достойной альтернативой" президенту.

Ранее Байден объявил, что покидает президентскую гонку, однако продолжит выполнять свои обязанности до конца нынешнего срока.