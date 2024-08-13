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Трамп пообещал вернуться с митингом в место, где на него было совершено покушение

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что вернется в Батлер (штат Пенсильвания), где на него было совершено покушение, для участия в митинге в октябре.

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"Мы возвращаемся в Батлер, мы собираемся вернуться в октябре", - сказал Трамп в интервью поддержавшему его предвыборную кампанию американскому предпринимателю Илону Маску в соцсети X.

"У нас все готово, и в Батлере работают замечательные люди", - добавил экс-президент США.

Он также признался, что покушение стало для него "тяжелым ударом".

Трансляция разговора между Трампом и Маском началась с 40-минутной задержкой из-за технических проблем.

Маск, которому принадлежит соцсеть X, написал, что, по-видимому, произошла "массированная DDOS-атака".

"В худшем случае, мы продолжим с меньшим количеством слушателей в прямом эфире и опубликуем беседу позже", - пообещал он.

Стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании

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Дональд Трамп Пенсильвания США Республиканская партия
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