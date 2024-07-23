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Байден в среду выступит с обращением по поводу своего политического будущего

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду, 24 июля, выступит с обращением, в котором объяснит, почему принял решение покинуть президентскую гонку, а также изложит планы на будущее.

"Завтра вечером в 20:00 (03:00 по московскому времени - ИФ) я выступлю с обращением к нации из Овального кабинета о том, что нас ждет, и как я доделаю работу для американского народа", - написал он в социальной сети X.

Вместе с тем The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, объясняет, что Байден в среду выступит с речью, в которой объяснит решение прекратить кампанию по переизбранию.

Американский лидер в воскресенье объявил, что покидает президентскую гонку, однако продолжит выполнять свои обязанности до конца нынешнего срока. Он отметил, что позже на неделе выступит с заявлением, где объяснит свое решение.

Джо Байден США
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