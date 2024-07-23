США пригласили стороны конфликта в Судане начать переговоры по перемирию

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - США пригласили Силы быстрого реагирования (СБР) и ВС Судана принять участие в переговорах в Швейцарии об урегулировании конфликта, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"США все еще нацелены на работу с партнерами, чтобы закончить эту разрушительную войну. Основываясь на более ранних процессах в Джидде при содействии Саудовской Аравии, США пригласили ВС Судана и СБР принять участие в переговорах по перемирию при посредничестве США, которые начнутся 14 августа 2024 года в Швейцарии", - говорится в заявлении Блинкена, опубликованном на сайте госдепа.

В переговорах в качестве наблюдателей примут участие Африканский союз, Египет, ОАЭ и ООН. Саудовская Аравия наравне с США и Швейцарией выступает организатором переговорного процесса.

По словам Блинкена, целью переговоров станет прекращение насилия в стране, открытие доступа гуманитарной помощи всем нуждающимся и разработка надежного механизма мониторинга и проверки выполнений условий соглашения.

С 15 апреля 2023 года в Судане идет вооруженный конфликт между военными и СБР. Из-за конфликта более 10 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, а 1,8 млн бежали из страны. Точные цифры погибших неизвестны, но речь может идти о десятках тысяч жертв. В июне в ООН заявили, что почти перед 26 млн жителей страны остро стоит проблема нехватки продовольствия.