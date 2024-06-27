Суданские военные отбили атаку Сил быстрого реагирования на юго-востоке страны

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Судана и союзные им группировки отразили неожиданную атаку Сил быстрого реагирования (СБР) на город Сеннар - центр одноименной провинции на юго-востоке страны, сообщает в четверг издание The National.

По данным местных властей, военные уничтожили небольшое подразделение СБР, пытавшееся просочиться в город. Они также заверили, что готовы отбивать дальнейшие атаки СБР.

В свою очередь заместитель командующего ВС Судана генерал Шамс ад-Дин Каббаши накануне прибыл в Сеннар, чтобы проверить состояние его гарнизона и оценить планы обороны города.

The National отмечает, что Сеннар, расположенный на Голубом Ниле, является крупным коммерческим центром в богатом сельскохозяйственном регионе. При этом ранее отряды СБР никогда не продвигались так далеко в этом направлении.

Вместе с тем, по информации газеты, СБР на этой неделе захватили зону, примыкающую к трассе между провинциями Сеннар и Белый Нил. 10 июня СБР, продолжая наступление на западе Судана, взяли под контроль Эль-Фула - столицу штата Западный Кордофан. Эль-Фула расположена недалеко от некоторых суданских нефтяных месторождений и трубопроводов.

Однако СБР уже более месяца не могут взять город Эль-Фашир на западе страны, административный центр штата Северный Дарфур, граничащего с Чадом и Ливией. Эль-Фашир, находящийся с мая в осаде, обороняет военный гарнизон и союзные ополченцы.

С 15 апреля 2023 года в Судане идет вооруженный конфликт между военными и СБР, бои продолжаются в районе столицы Хартума, в регионе Дарфур и других частях страны. Более 10 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, а 1,8 млн бежали из страны. Точные цифры погибших неизвестны, но речь может идти о десятках тысяч жертв. В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов полагают, что 37% населения страны грозит голод.

В середине ноября прошлого года издание The Economist со ссылкой на мнение аналитиков отмечало, что СБР постепенно берут верх в конфликте с военными.