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Противники армии Судана захватили еще один административный центр

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Силы быстрого реагирования (СБР), ведущие борьбу с военными Судана, взяли под контроль город Эль-Фула – столицу штата Западный Кордофан, который граничит с Южным Суданом. Об этом сообщает в четверг Al Jazeera со ссылкой на источники.

"Источники заявили в четверг, что вооруженные силы Судана несколько часов сражались с СБР, а потом отступили из города, а ополченцы захватили правительственный комплекс и штаб военных", - информирует телеканал.

После боя военные отступили на юго-запад в Бабанусу – на единственную оставшуюся в их распоряжении базу. При этом, как отмечает Al Jazeera, захват Эль-Фулы стал серьезным успехом СБР, поскольку здесь расположена одна из двух военных баз в регионе, имеющих собственные электростанции. Кроме того, Эль-Фула расположена в стратегической точке, дающей СБР доступ к внешним границам Судана и к другим его штатам.

Между тем за последние недели СБР и суданские военные нередко вступали в столкновения вокруг Бабанусы.

С 15 апреля 2023 года в Судане идет вооруженный конфликт между военными и СБР, бои продолжаются в районе столицы Хартума, в регионе Дарфур и других частях страны. Более 10 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, а 1,8 млн бежали из страны. Точные цифры погибших неизвестны, но речь может идти о десятках тысяч жертв. В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов полагают, что 37% населения страны грозит голод.

В середине ноября прошлого года издание The Economist со ссылкой на мнение аналитиков отмечало, что СБР постепенно берут верх в конфликте с военными.

Судан
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