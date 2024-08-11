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Военные Судана заявили об отражении атаки Сил быстрого реагирования на Эль-Фашир

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Судана сообщили, что им удалось отбить масштабное нападение Сил быстрого реагирования (СБР) на город Эль-Фашир - административный центр штата Северный Дарфур, сообщает египетская газета Al Ahram.

"Наши войска сокрушили мощную атаку СБР на Эль-Фашир сегодня", - заявил представитель суданских военных бригадный генерал Набил Абдалла.

В свою очередь генерал Аббуд Адам Хатер отметил, что эта попытка штурма Эль-Фашира стала наиболее ожесточенной с момента начала конфликта в Судане, и что СБР мобилизовали все средства для взятия города.

Эль-Фашир находится с мая в осаде СБР, его обороняет военный гарнизон и союзные ополченцы. За последние дни СБР усилили атаки на город, что привело к гибели среди гражданского населения и к бегству многих мирных жителей.

С 15 апреля 2023 года в Судане идет вооруженный конфликт между военными и СБР. СБР теперь контролируют основную часть столицы Хартума, регионов Дарфур и Кордофан.

В миреСША пригласили стороны конфликта в Судане начать переговоры по перемириюЧитать подробнее

Между тем, делегация суданского правительства прибыла в минувшую пятницу в Саудовскую Аравию для обсуждения с посредниками в лице США условия его участия в переговорах о прекращении огня, запланированных на 14 августа в Женеве. Эти переговоры также будет принимать Саудовская Аравия, в них, как отмечали в Вашингтоне, примут участие наблюдатели от Африканского союза, Египта, ОАЭ, ООН.

Командующий СБР Мухаммад Хамдан Дагало ранее заявлял о согласии на переговоры о перемирии в Судане, которые предложил провести в Швейцарии госсекретарь США Энтони Блинкен.

Судан Эль-Фашир Северный Дарфур
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