Поиск

Противники армии Судана объявили о захвате столицы штата Сеннар

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Силы быстрого реагирования объявили, что им удалось взять под контроль город Синджа, который считают столицей штата Сеннар на юго-востоке Судана, сообщает в воскресенье саудовское издание Arab news.

"Мы изгнали армейскую 17-ю пехотную дивизию из Синджи", - говорилось в заявлении СБР.

Однако точно неясно, какой из городов - Синджа или расположенный в 60 км к северо-западу от него Сеннар - исполняет функции административного центра провинции. Ранее на этой неделе военные Судана заявляли, что отбили атаку СБР на город Сеннар.

Этот штат соединяет центральный Судан с юго-востоком страны, который контролируют военные. В Сеннаре укрываются более 1 млн перемещенных лиц.

С 15 апреля 2023 года в Судане идет вооруженный конфликт между военными и СБР. Arab news отмечает, что СБР теперь контролируют основную часть столицы Хартума, регионов Дарфур и Кордофан, штат Эль-Джезира в центре страны, двигаются к Порт-Судану на Красном море, где теперь находятся правительство, армейское командование и агентства ООН.

Из-за конфликта более 10 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, а 1,8 млн бежали из страны. Точные цифры погибших неизвестны, но речь может идти о десятках тысяч жертв. В минувший четверг в ООН заявили, что почти перед 26 млн жителей страны остро стоит проблема нехватки продовольствия.

Судан Хартум Порт-Судан Дарфур Сеннар Синджа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США перебрасывает танки Abrams и другую бронетехнику на базу НАТО в Польше

Во Франции проходит первый тур парламентских выборов

Во Франции проходит первый тур парламентских выборов

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 июня

Байден не отказывается от участия в выборах президента США после провальных дебатов

Байден не отказывается от участия в выборах президента США после провальных дебатов

Трамп заявил, что его выступление на дебатах затмил провал Байдена

Что произошло за день: суббота, 29 июня

СМИ в США уверены, что только близкие могут убедить Байдена снять кандидатуру

СМИ в США уверены, что только близкие могут убедить Байдена снять кандидатуру

Экспортеров ЕС обяжут препятствовать реэкспорту в Белоруссию подсанкционных товаров

ЕС вводит дополнительные меры по экспортному контролю в отношении Белоруссии

Совет ЕС запретил импорт из Белоруссии золота, алмазов и полезных ископаемых

Совет ЕС запретил импорт из Белоруссии золота, алмазов и полезных ископаемых
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });