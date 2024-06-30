Противники армии Судана объявили о захвате столицы штата Сеннар

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Силы быстрого реагирования объявили, что им удалось взять под контроль город Синджа, который считают столицей штата Сеннар на юго-востоке Судана, сообщает в воскресенье саудовское издание Arab news.

"Мы изгнали армейскую 17-ю пехотную дивизию из Синджи", - говорилось в заявлении СБР.

Однако точно неясно, какой из городов - Синджа или расположенный в 60 км к северо-западу от него Сеннар - исполняет функции административного центра провинции. Ранее на этой неделе военные Судана заявляли, что отбили атаку СБР на город Сеннар.

Этот штат соединяет центральный Судан с юго-востоком страны, который контролируют военные. В Сеннаре укрываются более 1 млн перемещенных лиц.

С 15 апреля 2023 года в Судане идет вооруженный конфликт между военными и СБР. Arab news отмечает, что СБР теперь контролируют основную часть столицы Хартума, регионов Дарфур и Кордофан, штат Эль-Джезира в центре страны, двигаются к Порт-Судану на Красном море, где теперь находятся правительство, армейское командование и агентства ООН.

Из-за конфликта более 10 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, а 1,8 млн бежали из страны. Точные цифры погибших неизвестны, но речь может идти о десятках тысяч жертв. В минувший четверг в ООН заявили, что почти перед 26 млн жителей страны остро стоит проблема нехватки продовольствия.