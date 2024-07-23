Поиск

Макрон исключил возможность своей отставки

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что не рассматривает возможность ухода в отставку.

"Француженки и французы доверили мне управление страной, и я выполню эту работу в полном объеме", - сказал Макрон в интервью телеканалу France 2.

Французский лидер подчеркнул, что хочет видеть страну "стабильной".

Он отметил, что ранее этим летом принял решение о роспуске Национального собрания, потому что его состав "не соответствовал настроениям общества".

В миреКоалиция левых партий заняла первое место по итогам парламентских выборов во ФранцииЧитать подробнее

Макрон 9 июня объявил о роспуске Национального собрания и назначил досрочные законодательные выборы из-за поражения на выборах в Европейский парламент президентской социал-либеральной партии "Возрождение", проигравшей "Национальному объединению".

На внеочередных парламентских выборах 7 июля пропрезидентская коалиция "Вместе" проиграла блоку левых партий "Новый народный фронт". Ни одна политическая сила при этом не набрала абсолютного парламентского большинства.

Франция Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венгрия заблокирует 6,5 млрд евро оборонной помощи ЕС Киеву из-за санкций к "ЛУКОЙЛу"

Венгрия заблокирует 6,5 млрд евро оборонной помощи ЕС Киеву из-за санкций к "ЛУКОЙЛу"

Что произошло за день: вторник, 23 июля

Палестинцы вслед за Ираном потребовали от МОК отстранить израильтян от Олимпиады

Палестинцы вслед за Ираном потребовали от МОК отстранить израильтян от Олимпиады

МИД России объявил о запрете на въезд для 13 руководителей японских компаний

Покушение на Трампа

Глава Секретной службы США объявила об уходе в отставку

МИД РФ сообщил о расширении санкционного списка в отношении Великобритании

Порт Ходейда в Йемене работает с ограничениями после удара Израиля

Tesla начнет использовать человекоподобных роботов в 2025 году

Tesla начнет использовать человекоподобных роботов в 2025 году

"ЛУКОЙЛ" оформляет на другие направления нефть, поставлявшуюся в Венгрию по "Дружбе"

"ЛУКОЙЛ" оформляет на другие направления нефть, поставлявшуюся в Венгрию по "Дружбе"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });