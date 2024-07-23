Макрон исключил возможность своей отставки
Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что не рассматривает возможность ухода в отставку.
"Француженки и французы доверили мне управление страной, и я выполню эту работу в полном объеме", - сказал Макрон в интервью телеканалу France 2.
Французский лидер подчеркнул, что хочет видеть страну "стабильной".
Он отметил, что ранее этим летом принял решение о роспуске Национального собрания, потому что его состав "не соответствовал настроениям общества".
Макрон 9 июня объявил о роспуске Национального собрания и назначил досрочные законодательные выборы из-за поражения на выборах в Европейский парламент президентской социал-либеральной партии "Возрождение", проигравшей "Национальному объединению".
На внеочередных парламентских выборах 7 июля пропрезидентская коалиция "Вместе" проиграла блоку левых партий "Новый народный фронт". Ни одна политическая сила при этом не набрала абсолютного парламентского большинства.