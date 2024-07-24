Воздушный шар с мусором из КНДР приземлился на территории офиса президента Южной Кореи

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Один из воздушных шаров с мусором, отправленных КНДР, приземлился на территории офиса президента Южной Кореи, сообщает "Ренхап" со ссылкой на президентскую службу безопасности.

"Расследование, проведенное группой химического, биологического и радиологического реагирования, показало, что предметы не представляли опасности ", - заявили в службе.

"Мы продолжаем мониторинг в сотрудничестве с Объединенным комитетом начальников штабов ВС Южной Кореи", - добавили там.

В воскресенье Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил, что Пхеньян вновь запустил воздушные шары с мусором в направлении Юга.

С конца мая КНДР запустила более 3 тыс. воздушных шаров с мусором в знак протеста против южнокорейских листовок, рассылаемых северокорейскими перебежчиками и активистами на Юге.