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Израиль в 2024 году введет электронные разрешения на въезд для россиян

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Израиль в 2024 году введет электронные разрешения на въезд для граждан тех стран, с которыми действует безвизовый режим, в том числе, России, предварительно введение разрешений запланировано на 1 июня, сообщает в пятницу министерство туризма страны.

"Управление народонаселения и миграции Израиля в 2024 г. внедрит систему электронного разрешения на въезд - Electronic Travel Authorization (ETA), которая подразумевает, что путешественникам необходимо будет заранее запрашивать разрешения на въезд в страну. Изменения коснутся туристов из тех стран, с которыми действует безвизовый режим. Назначена ориентировочная дата - 1 июня 2024 года, когда проект распространится на все страны, с которыми действует безвизовый режим, включая Российскую Федерацию. До этого момента будут действовать старые правила въезда", - говорится в сообщении.

Как подчеркивают в Минтуризма, ETA не является визой, соглашение о безвизовом режиме между Израилем и РФ продолжит действовать. Для стран, с которыми установлен визовый режим, будет введена электронная виза.

"Подача заявлений на ETA будет осуществляться онлайн. К заявлению граждане РФ должны будут приложить заграничный паспорт со сроком действия полгода от даты выезда из Израиля, авиабилеты в оба конца, туристическую медицинскую страховку, детали предстоящей поездки на Святую Землю. Рассмотрение заявления на получение ETA займет до 48 часов", - говорится в сообщении.

По данным Минтуризма, стоимость ETA составит 25 шекелей на человека (примерно 618 руб.). Разрешение на въезд будет действительно в течение двух лет. В случае отказа во въезде можно будет обратиться в круглосуточный контакт-центр для предоставления разъяснений. Родители смогут подать заявление на получение ETA от имени своих детей.

В Минтуризма уточняют, что с распечатанным документом ETA туристы смогут использовать электронные терминалы на границе, минуя личный контроль пограничной службы.

Израиль
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