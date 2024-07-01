МИД разъяснил россиянам порядок оформления разрешения на въезд в Израиль

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Для поездки в Израиль с 1 июля 2024 года российским туристам нужно получать электронное разрешение (ETA), пока - на добровольной основе, сообщили в консульском департаменте МИД России.

"С 1 июля 2024 года в государстве Израиль начинает действовать система электронного разрешения на въезд - Electronic Travel Authorization (ETA) в пилотной версии. Получение разрешения до 31 июля 2024 года носит добровольный характер и пока будет бесплатным", - говорится в сообщении.

Для оформления документа на специальном портале не менее чем за 72 часа до получения посадочного талона необходимо заполнить анкету, приложить электронные копии заграничного паспорта пассажира, его авиабилетов в обе стороны, медицинской страховки и общую информацию о поездке.

"С 1 августа 2024 года граждане РФ в рамках туристической поездки будут обязаны предварительно получить от израильских властей вышеупомянутое разрешение, выполнив порядок действий, предусмотренный пилотной версией. В случае одобрения разрешение будет действительно в течение двух лет или до момента окончания срока действия заграничного паспорта (правило пребывания 90 дней из 180 дней сохраняется). При последующих поездках в страну в указанный период повторного уведомления не требуется", - разъяснил МИД.

"В случае отсутствия соответствующего разрешения авиакомпания будет обязана отказать пассажиру в посадке на борт. Вместе с тем одобрение заявки не дает полной гарантии успешного пересечения израильской границы", - подчеркивают дипломаты.

Граждане России, которые планируют посетить Израиль с нетуристическими целями, предполагающими получение соответствующей визы, должны, как и прежде, обратиться в дипломатические и консульские учреждения Израиля в России, добавили в МИД.

ETA не является визой. Стоимость его оформления составит 25 шекелей (623 рубля.), однако оплата не будет взыматься на пилотном этапе проекта.