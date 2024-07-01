Поиск

МИД разъяснил россиянам порядок оформления разрешения на въезд в Израиль

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Для поездки в Израиль с 1 июля 2024 года российским туристам нужно получать электронное разрешение (ETA), пока - на добровольной основе, сообщили в консульском департаменте МИД России.

"С 1 июля 2024 года в государстве Израиль начинает действовать система электронного разрешения на въезд - Electronic Travel Authorization (ETA) в пилотной версии. Получение разрешения до 31 июля 2024 года носит добровольный характер и пока будет бесплатным", - говорится в сообщении.

Для оформления документа на специальном портале не менее чем за 72 часа до получения посадочного талона необходимо заполнить анкету, приложить электронные копии заграничного паспорта пассажира, его авиабилетов в обе стороны, медицинской страховки и общую информацию о поездке.

"С 1 августа 2024 года граждане РФ в рамках туристической поездки будут обязаны предварительно получить от израильских властей вышеупомянутое разрешение, выполнив порядок действий, предусмотренный пилотной версией. В случае одобрения разрешение будет действительно в течение двух лет или до момента окончания срока действия заграничного паспорта (правило пребывания 90 дней из 180 дней сохраняется). При последующих поездках в страну в указанный период повторного уведомления не требуется", - разъяснил МИД.

"В случае отсутствия соответствующего разрешения авиакомпания будет обязана отказать пассажиру в посадке на борт. Вместе с тем одобрение заявки не дает полной гарантии успешного пересечения израильской границы", - подчеркивают дипломаты.

Граждане России, которые планируют посетить Израиль с нетуристическими целями, предполагающими получение соответствующей визы, должны, как и прежде, обратиться в дипломатические и консульские учреждения Израиля в России, добавили в МИД.

ETA не является визой. Стоимость его оформления составит 25 шекелей (623 рубля.), однако оплата не будет взыматься на пилотном этапе проекта.

Израиль МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Nasdaq уведомила Qiwi о делистинге ее акций

Аэропорт Антальи задерживает рейсы из-за забастовки диспетчеров

Аэропорт Антальи задерживает рейсы из-за забастовки диспетчеров

Акции Super Micro Computer стали лидером роста в S&P 500 в I полугодии

Несколько районов Белгородской области остались без электроснабжения и воды

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль освободил 55 палестинцев, задержанных в последние месяцы в секторе Газа

Израиль освободил 55 палестинцев, задержанных в последние месяцы в секторе Газа

Ведущие банки США увеличат дивиденды после успешных стресс-тестов ФРС

Ведущие банки США увеличат дивиденды после успешных стресс-тестов ФРС

Во Франции на парламентских выборах "Национальное объединение" набрало 33,14%

Во Франции на парламентских выборах "Национальное объединение" набрало 33,14%

Brent подорожала до $85,38 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 июля

Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу, Nike подешевела на рекордные 20%

Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу, Nike подешевела на рекордные 20%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });