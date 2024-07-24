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В Турции задержан подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Турецкие стражи порядка задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы, сообщает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на главу МВД Турции Али Ерликая.

Отмечается, что его задержали в Бодруме, на западе страны.

Утром в среду во дворе одного из домов по Синявинской улице в Москве произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали два человека.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что владельцем автомобиля является полковник Вооруженных сил РФ, руководитель одного из подразделений Генштаба.

Позднее в Следственном комитете заявили об установлении личности подозреваемого в подрыве.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что подозреваемый в подрыве автомобиля уехал в Турцию, российские правоохранительные органы работают с турецкими коллегами по вопросу его экстрадиции.

Москва Турция
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