Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве находится в Турции

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы уехал в Турцию, российские правоохранительные органы работают с турецкими коллегами по вопросу его экстрадиции, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

"В Турции", - сказал Бортников Telegram-каналу SHOT, отвечая на вопрос о местонахождении подозреваемого.

На вопрос о возможности экстрадиции подозреваемого в РФ, директор ФСБ ответил: "Работаем с турками, но посмотрим".

Утром в среду во дворе одного из домов по Синявинской улице в Москве произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали два человека.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что владельцем машины является полковник Вооруженных сил РФ, руководитель одного из подразделений Генштаба. По словам собеседника агентства, взрывное устройство мощностью около 500 гр в тротиловом эквиваленте было заложено под водительское сиденье.

Позднее в Следственном комитете отметили, что личность подозреваемого в подрыве установлена.